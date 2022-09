Havenarbeider betrapt met 300 cannabisplantjes in woning: “Hij tapte ook illegaal stroom af”

Maldegem CC Den Hoogen Pad start seizoen met The Broken Bottle Big band

Het nieuwe seizoen van CC Den Hoogen Pad gaat op donderdagavond 22 september van start met een feestje op locatie. Je kan vanaf 20.30 uur in de shelter in het Sint-Annapark terecht voor van een gratis optreden van The Broken Bottle Big Band. Voor meer info over de voorstellingen van het komende seizoen kan je terecht in de pop-upstand in het Sint-Annakasteel. Daar kan je ook tickets aankopen en leuke merchandise vinden.

21 september