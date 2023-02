Hans Jurgen (49) wil zowel Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix uitrijden ter nagedachtenis van zus: “Opbrengsten gaan naar Kinderkankerfonds”

Zes maal de Mont Ventoux beklimmen, de dodentocht stappen of 222 rondjes fietsen op het racecircuit van van Zolder. Hans Jurgen Verselder (49) keek de afgelopen jaren niet op een sportieve uitdaging meer op minder, maar daar heeft hij wel een speciale reden voor. “Toen mijn zus Katja 18 jaar oud was, kreeg ze klierkanker”, vertelt hij. “Hoewel de dokters haar weinig kans gaven, is ze genezen. Ze is tijdens die periode ook in contact gekomen met het Kinderkankerfonds en zou er zich later ook voor engageren als vrijwilliger. Ze begeleidde in het UZ Gent kinderen met kanker. Ze wist beter dan wie ook wat die ziekte betekent voor een kind en zijn of haar ouders. Op haar 32ste herviel ze echter en na een strijd van twee jaar is ze uiteindelijk overleden. Ze bezielde haar omgeving met de manier waarop ze in het leven stond.”

Volledig scherm Hans Jurgens overleden zus Katja. © rv

50.000 euro opgehaald

Sindsdien probeert haar broer de herinneringen aan haar levend te houden. Sinds 2009, een jaar na Katja's dood, organiseert hij benefietacties waarin hij zijn passie voor sport en sociaal engagement probeert samen te brengen. “De eerste keer zette ik een comedy-avond, een lach voor Katja, op poten die meteen 5.000 euro opbracht. De volgende benefiets zouden echter allemaal rond sport draaien. Ik ben al 10 jaar lang intensief bezig met sporten. Zo werd ik in 2020 nog Belgisch Kampioen MTB Marathon bij de Masters (45+) in La Roche. Het is voor mij de ideale uitlaatklep." Met zijn uitdagingen zamelde hij de afgelopen 15 jaar meer dan 50.000 euro in. “Het succes is overweldigend. Inmiddels telt de “Col voor Katja Tribe” al 730 leden op Facebook. Ik kijk met veel trots terug op de dingen die we samen hebben verwezenlijkt en ben dankbaar voor alle giften die we in die tijd hebben kunnen inzamelen voor vzw Kinderkankerfonds.”

Een kassei voor Katja

In die 15 jaar wist Hans Jurgen slechts één uitdaging niet tot een goed einde te brengen. “Twaalf jaar geleden was ik van plan om zowel de Ronde Van Vlaanderen als Parijs Roubaix te rijden in één week tijd. Een zware val tijdens de laatste kilometers van de Ronde zorgde er echter voor dat ik moest passen voor Parijs-Roubaix.” Daarom waagt hij zich in april aan een tweede poging. “Aangezien wielertoeristen slechts 175 kilometer op het parcours van Parijs-Roubaix mogen rijden, zal ik dit compenseren door naar het parcours van de Ronde te rijden, en daar ook nog eens de terugrit richting Maldegem aan te breien, goed voor meer dan 320 kilometer. In totaal zal ik op die twee ritten ongeveer 500 kilometer rijden en over meer dan 100 kilometer kasseien dokkeren. Iedereen die mij sponsort en dus eigenlijk doneert aan het Kinderkankerfonds, maakt bovendien kans op een van de twee schilderijen die mijn vriendin en kunstenares Barbra Tas wegschenkt.”

U kan een bedrag storten op de rekening van het Kinderkankerfonds via BE31 2850 3053 8255 met vermelding “Een Kassei voor Katja”.

