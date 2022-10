Halloweenwandeling in de ban van ‘boodschap in een fles’

Aalter/Knesselare Verwarming moet ook in de kerk lager: “Fleecede­ken­tjes houden iedereen lekker warm”

Ook in de kerk van Aalter en Knesselare moet de verwarming door de energiecrisis lager. Pastoor Johan Balcaen (61) wil zijn parochianen toch verwarmen, en kocht een lading fleecedekentjes voor tijdens de weekendviering. Die weekendmissen zijn sinds deze maand enkel nog in de Sint-Corneliuskerk in Aalter en de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Niet meer in de zes andere kerken van de parochie. De pastoor legt uit waarom.

