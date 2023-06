Gezocht: unieke Maldegemse sportprestaties

‘President’ van motorbende krijgt 7 jaar cel voor moordpo­ging op ex-lid: “Zijn leven gebeterd? Hij zit nog altijd in het motormili­eu”

“Hij heeft het motormilieu ingeruild voor een gezin.” Strafpleiter Frank Scheerlinck probeerde donderdag met alle middelen aan te tonen dat Angelo T. (48) terug op het rechte pad zit. Tevergeefs, want de voormalige ‘president’ van No Surrender MC werd meteen in de boeien geslagen. Kort voordien had hij 7 jaar cel gekregen voor poging tot moord op een ex-lid. De rechtbank sprak van “brutaal en excessief” geweld, maar sprak tegelijk ook zes motards vrij voor de zwaarste tenlastelegging.