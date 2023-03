Gemeente wil komende jaren drie sites vergroenen en er ruimte geven aan water

Na 32 jaar blijft moord met 62 messteken op bakkers­doch­ter Ingrid (26) groot mysterie, maar: “Dader zal gevonden worden”

“16 maart zal voor eeuwig en altijd een pijnlijke dag blijven”. Dat beseffen Georges Caeckaert (87) en Marie-Josephe Vereecke (83) uit Maldegem. Want die dag, in 1991, werd hun dochter Ingrid Caeckaert (26) met 62 messteken vermoord in de trappenhal van een appartementsgebouw in Knokke-Heist. Maar toch leven ze meer dan ooit op hoop, want de moordenaar maakte één cruciale fout. Dankzij een nieuwe DNA-techniek wordt die hem mogelijks fataal.