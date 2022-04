Geen intieme babyborrel in vakantiehuis, wel illegale raveparty met 300 fuifnummers: “Ze hebben zelfs toegangsgeld gevraagd”

MaldegemHet vertrouwen in de medemens van vier uitbaters van De Brielparel kreeg afgelopen weekend een ferme knauw. Hoewel hun vakantiewoning in Maldegem geboekt was door een jong koppel om in intieme familiekring te vieren dat ze, na jarenlang proberen, een kindje hadden gekregen, werden ze zondag uit hun bed gebeld door de politie. Zo’n 300 feestvierders hielden een illegale raveparty in de vakantiewoning. “Vier jaar werk werd op één avond verpest.”