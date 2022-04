Geen intieme babyborrel in vakantiehuis, wel illegale raveparty met 300 fuifnummers: “Er lagen zelfs polsbandjes op de grond”

Meetjesland/Deinze Vijf tips voor het weekend in Meetjes­land en regio Deinze: van lachen met Joost Van Hyfte, over bloemen plukken, tot meezingen met Kadril

De lente is even zoek, dus ook geen terrasjes dit weekend. Wij gingen op zoek naar vijf leuke alternatieven in het Meetjesland en de streek rond Deinze, om zaterdag en zondag toch van je vrije tijd te genieten. Ontdek ze hier.

1 april