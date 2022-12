Geen extra windmolen langs N49 in Maldegem

De gemeente Maldegem had eerder al negatief advies gegeven, en nu weigert de provincie Oost-Vlaanderen om de vergunning af te leveren. “Electrabel wou de turbine permanent ontsluiten via de Broekhuizestraat”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert van de provincie. “Die weg moet worden verbreed en verbonden met de turbine via een toegangsweg in steenslag. De gemeenteraad van Maldegem nam een ongunstig beslissing over deze wegenis. Daardoor komt het project niet in aanmerking voor een vergunning.”