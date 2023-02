Gaslek veroorzaakt even opschudding in Stationsstraat

Aalter/Deinze/Kruishoutem Bijna 7.000 euro boete, alcohol­slot en maanden­lang rijverbod voor vrouw die reed onder invloed van alcohol en medicatie

Alcohol en autorijden is nooit een goede combinatie en al zeker niet als daar nog eens kalmeermedicatie bij komt kijken. Dat mocht een vrouw uit Kruishoutem ondervinden nadat onder invloed maar liefst vier keer in aanraking kwam met de politie in Aalter en Deinze. De vrouw kreeg een ellenlang rijverbod en een meer dan fikse boete van de politierechter. “Met alcohol verdoofde ik de pijn van mijn gastric bypass.”

