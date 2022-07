Flessenpost Maldegem blijkt ‘maar’ 110 jaar oud: “Handgeschreven briefje van toenmalige kasteelheer”

Het mysterie van de boodschap in de Maldegemse fles is ontrafeld: geen oudste flessenpost ter wereld, maar wel een zeer goed bewaarde boodschap van 110 jaar oud. “Het gaat om een handgeschreven brief van de toenmalige kasteelheer Fréderic Dhont”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Hij schreef het briefje in 1912 naar aanleiding van het plaatsing van het standbeeld van Diana in het park en het bevat volgende boodschap: Dit beeld is hier geplaatst door den wel Edelen Heer Fréderic Dhont eigenaar van dezen eigendom, den 23 Maart van het jaar 1912.”