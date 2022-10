Filip D’haeze telt nu al af naar 50ste verjaardag en wil dat in Maldegem vieren

Filip D’haeze werd geboren in Waarschoot (Lievegem), en kwam na een tijd in Adegem (Maldegem) en Kaprijke uiteindelijk in Deinze terecht. Maar de zanger van de ambiancegroep Swoop wil zijn vijftigste verjaardag toch in het Meetjesland vieren. Hij heeft op zaterdag 22 april 2023 alvast de nieuwe Eventhall Me afgehuurd op het industrieterrein van Maldegem. “Fans houden die datum nu al best vrij. Later horen ze welke verrassingen ze allemaal kunnen verwachten”, klinkt het.