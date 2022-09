Festival van de ‘Makers’ valt weg: “Willen artistiek talent hele jaar door in kijker zetten”

Het kunstenfestival voor amateurkunstenaars uit Maldegem werd dit jaar gehouden op zaterdag 25 en zondag 26 juni, maar gaat nu even de koelkast in. “Met #makersmaldegem! willen we hun werk het hele jaar door promoten”, zegt schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA). “Door de hashtag te gebruiken kiest de kunstenaar of organisator zelf het beste moment om zijn of kunst aan het publiek te tonen. Wou je al jaren eens een open atelier of workshop organiseren of droom je ervan te exposeren of op te treden voor publiek? Het kan vanaf nu allemaal.”