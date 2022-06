Festival Couleurs Devie wordt tweedaagse: “Firma achter podia Tomorrowland ontwerpt ook dat van ons”

Festivalliefhebbers hebben twee zomers op hun tanden moeten bijten, en blij moeten zijn met kleinere events, maar deze zomer moet het extra leuk worden. Ook in Maldegem, want daar steken de organisatoren van Couleurs Devie voor de editie 2022 een tandje bij. “We doen dit jaar het Sint-Annapark in Maldegem op z’n grondvesten daveren op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus”, zegt woordvoerder Cedric De Smet. “Het belooft ook dit jaar weer het grootste zomerfeest van Maldegem en zelfs een groot deel van het Meetjesland te worden. We hadden met Couleurs Devie de traditie om enkel op vrijdagavond te knallen, maar dit jaar breien we daar graag een zaterdag aan. Ons doel blijft hetzelfde en is nog altijd om jong en wat minder jong een magisch weekend te bezorgen. Door dit jaar een extra dag te breien aan ons vrijdags festival, kunnen we deze doelstelling ook effectief waarmaken. Op vrijdag gaan we voor het vertrouwde muzikale recept. De toegang en de activiteiten op de extra zaterdag zullen dan weer helemaal gratis zijn. We mikken voor de zaterdag op een leuke loungesfeer, van 14 tot 23 uur.”

Quote Ondanks prijsstij­gin­gen bij zowat alle leveran­ciers houden we onze prijs bewust laag. Cedric Desmet

Voor het festival op vrijdagavond moet je wel kaarten kopen. Ondanks het feit dat alles duurder wordt, maken de organisatoren van Couleurs Devie er een erezaak van om de toegangsprijzen van vorig jaar te behouden. Voor 20 euro kan je al gaan mee feesten. “Ondanks prijsstijgingen bij zowat alle leveranciers houden we onze prijs bewust laag”, klinkt het. “Het leven is al duur genoeg en plezier maken moet voor iedereen kunnen. De gewone tickets kosten opnieuw 20 euro, en de all-in vip-zone is zelfs goedkoper geworden. Dit jaar kost een vip-toegangskaart 120 euro.”

Volledig scherm Couleurs Devie zorgt in Maldegem voor spektakel. © Couleurs Devie

Voor die prijs krijg je veel spektakel. “Het decor wordt de grootste nieuwigheid van de editie 2022. De firma achter de podia van Tomorrowland ontwerpt dit jaar het podium voor Couleurs Devie. Daar zijn we echt wel trots op. Beleving, special effects en decors zijn al langer onze stokpaardjes. Het Sint-Annapark leent zich daar ook optimaal toe. We blijven vernieuwing zoeken en grenzen verleggen door daar steeds verder in te gaan. Dat we dit jaar met dergelijke professionele firma kunnen werken is echt uniek. Het belooft dus nog meer dan ooit spektakel te worden. Ook qua artiesten, trouwens. Nog nooit stonden zoveel dj’s geprogrammeerd op één avond. We beginnen er op vrijdag dan ook bewust vroeg aan, al rond 17 uur. Maar over artiesten volgt er later meer info.”

Praktisch

Voor vrijdag 5 augustus zijn maximaal 2.000 kaarten beschikbaar. Online zijn ze te koop via couleursdevie.events. Vanaf 20 juni zijn de kaarten ook offline te koop in Delhaize Maldegem en McDonalds Maldegem.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.