Evelien Van De Putte voor Open Vld in gemeenteraad Maldegem

Evelien Van De Putte woont in de Eikenlaan en komt in de raad in de plaats van Glenn Longeville. Hij was in het vorige bestuur schepen, maar kon de verhuis naar de oppositiebanken niet verkroppen. Longeville gaf zijn ontslag, en daardoor komt Evelien Van De Putte nu in de gemeenteraad. Ze werkt achter de schermen al in het partijbestuur van Open Vld Maldegem, als secretaris. Ze is ook de stuwende kracht achter Jong Open Vld Maldegem.