Energiefactuur moet omlaag: Maldegem zet ’s nachts meeste straatverlichting uit, en maakt zwembadwater kouder

voetbal tweede provinciale A Kristof De Baere (SVK Maldegem): “The only way is up”

We vermoeden dat Kristof De Baere, doelman van SVK Maldegem, een fan is van Yazz. Tijdens zijn interview laat hij twee keer de meest bekende song van Yazz weerklinken: ‘The Only Way is Up’. Wordt dit het clublied van SVK Maldegem. Als het aan De Baere ligt wel. Hij probeert in ieder geval zicht te krijgen op wat er anders moet.

30 september