Energiecrisis of niet: schaatspiste keert toch terug naar Maldegem

De schaatspiste komt terug vanaf 3 februari. Vorig jaar lokte de schaatspiste 8.200 bezoekers, en dus wil het gemeentebestuur het plezier niet schrappen. Maar met de dure energieprijzen werd toch wat getwijfeld. “Net als de voorgaande jaren leveren wij ook dit jaar de nodige inspanningen inzake energiebesparing”, zegt schepen Peter Van Hecke (N-VA). “We zetten sterk in op led-verlichting en zorgen voor een afzonderlijke scheiding tussen de bar en de ijspiste. Verder vervangen we de aparte elektrische vuurtjes in de bar en schaatsverhuur door verwarming met warme lucht.”

De ijspiste is open van vrijdag 3 februari tot en met zondag 26 februari. Je betaalt 6 euro per persoon, huur schaatsen inbegrepen. Voor scholen is dat 3,50 euro per leerling, met gratis warme chocolademelk. Voor groepen kan je de meerbeurtenkaart van 60 euro kopen, voor twaalf beurten.