Elektrische steps verdwijnen definitief uit Maldegems straatbeeld

Het project werd enkele weken geleden al on hold gezet, en nu definitief stopgezet. “Er was in december vorig jaar een goede start, maar er waren ook knelpunten”, zegt schepen Danny Vannevel (N-VA). “De steps werden na gebruik vaak hinderlijk of gevaarlijk achtergelaten. Daarnaast verliep de terugplaatsing van de steps niet vlot, waardoor er minder steps in omloop waren. Hoewel leverancier Bird bereid was om de kostprijs per rit te verlagen, verliep hun zoektocht naar een nieuwe logistieke partner niet vlot. Bird was zelf vragende partij om sowieso het servicegebied in Maldegem te verkleinen. Omdat er ook nog eens een groot risico is op ongevallen met zware verwondingen, werd beslist om het proefproject niet verder te zetten. De borden van de dropzones zullen binnenkort worden verwijderd uit het straatbeeld verdwijnen.”