‘Dwars door Maldegem’ stuurt weer meer dan 1.000 lopers door centrumstraten

De loopwedstrijd wordt georganiseerd door GO! campus Courtmanslaan Maldegem, en is eind mei aan de vijfde editie toe. Bij de vorige editie waren er 1.100 deelnemers. Jong en oud, gedreven lopers of minder getrainde recreanten, kunnen op een verkeersvrij parcours van 5, 10 of 15 kilometer door de centrumstraten van Maldegem lopen. Voor kinderen tot 12 jaar is er een kidsrun van 500 of 1.000 meter.