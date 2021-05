Dode bij burenruzie in Maldegem

Meetjesland Komt dat zien! Komt dat zien! Zo vierde men vroeger kermis in het Meetjes­land: van paarden­koer­sen tot prijskamp voor zwijnen

5 mei Openluchtbals, volksspelen en zelfs paardenkoersen. Hoe het Meetjesland vroeger kermis vierde kan je nu zien in een nieuwe reizende tentoonstelling met oude kermisaffiches. Hoe we vroeger feest vierden zegt veel over hoe we vroeger leefden. “Koers is absoluut de rode draad op alle kermissen. Eerst paardenkoersen en later op de fiets”, klinkt het. Wij duiken in de geschiedenis.