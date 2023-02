Den Hoogen Pad wordt verbouwd, en moet anderhalf jaar dicht

Het startschot van de werken is voorzien op 1 maart 2024. “De renovatiewerken zullen vermoedelijk anderhalf jaar duren”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Al die tijd zal je de zaal niet kunnen huren. Na de werken zal je de zalen opnieuw kunnen huren voor socio-culturele activiteiten. Den Hoogen Pad is een bruisende plek waar altijd iets te beleven valt. Het complex krijgt volgend jaar een make-over zodat het voldoet aan de huidige noden en wensen. Tijdens de renovatiewerken kan je als organisator terecht in andere gemeentelijke zalen. Onder andere de verschillende zalen van het lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef, zaal K-ba in de Mevrouw Courtmanslaan, en zaal De Kesel in Adegem-Dorp 14 in Adegem zijn beschikbaar. In de loop van 2024 zal je normaal gezien ook opnieuw in zaal De Poermolen in Donk en de Kanunnik Andrieszaal in Middelburg terechtkunnen. Daar wordt nu verbouwd.”