De Parel in Donk neemt afscheid van kleuterjuf Stefanie

Stefanie studeerde in 2007 af en mocht in oktober van datzelfde jaar al starten in de school in Donk. Ze stond heel wat jaren in de graadsklas K2-K3 en startte in september 2018 samen met juf Mieke De Zutter aan ‘teamteaching’ in de kleutergroep. “Door medische redenen is juf Stefanie vervroegd op pensioen gesteld, en zegt ze haar droomjob vaarwel. We nemen afscheid met veel spijt, want we gaan juf Stefanie zeker missen”, zeggen de collega’s.