Dagopvang Zorgbedrijf Meetjesland verhuist tijdelijk naar pastorijen door verbouwingen

Vanaf 17 april starten de werken aan het centrum voor dagopvang van Zorgbedrijf Meetjesland. Die zouden duren tot september 2023. In de tussentijd kunnen klanten terecht in de pastorijen van Kleit of Adegem, waar andere licht-zorgbehoevende senioren verblijven. “Op die manier kunnen bewoners van de pastorijen en de dagopvang elkaar ook beter leren en hebben ze minder last van de verbouwing", zegt algemeen directeur, Piet Vanwambeke.

De overkoepelende organisatie Zorgbedrijf Meetjesland runt in totaal 5 woonzorgcentra en 168 assistentiewoningen, waaronder ook enkele in Maldegem. Zo bevindt het centrum voor dagopvang middenin de seniorenwijk aan de Lazarusbron in Maldegem. Het huidige gebouw dateert van 1994 en voldoet niet meer aan alle moderne eisen voor een goede dagopvang.

Daarom voert het zorgbedrijf enkele noodzakelijke renovaties uit. Zo komt er een nieuwe, open keuken zodat de klanten meer betrokken kunnen worden bij de keukenactiviteiten. Daarnaast wordt het sanitair aangepast, komen er aangepaste toiletten en zelfs een wellnessruimte met bad en douche. Tot slot worden er ook twee rustruimtes voorzien voor heren en dames.

Pastorijen

Tijdens de werken zal het gebouw aan de Lazarusbron gesloten zijn, maar de bewoners van de dagopvang kunnen in tussentijd terecht in de pastorijen van Kleit of Adegem, die ook in handen zijn van het Zorgbedrijf. Daar verblijven senioren die licht-zorgbehoevend zijn, maar nog zelfstandig kunnen functioneren. “Bij de opdeling van de groep per pastorij houden we rekening met de wensen van de klanten maar ook met praktische zaken zoals de afstand tot hun eigen woning”, zegt algemeen directeur, Piet Vanwambeke.

De werking, activiteiten, openingsuren en het busvervoer blijven ook onveranderd. “Per pastorij zal er een medewerker van de CADO aanwezig zijn om de groep te begeleiden. De bewoners van de pastorijen kunnen vrijblijvend aansluiten bij de werking van de CADO. Op die manier zullen de bewoners van de pastorijen en de klanten van de CADO elkaar dus beter leren kennen en zullen de klanten van de CADO weinig merken van de werkzaamheden aan hun centrum voor dagopvang”, besluit Vanwambeke.

Drukste centrum

De volledige renovatie wordt geraamd op een investering van 500.000 euro. “Een grote investering voor Zorgbedrijf Meetjesland, maar wel één die het duidelijk waard is”, zegt voorzitster Leen Ysebaert. “In 2019 hadden we in de CADO K. Andries het hoogst aantal gebruikers in vergelijking met andere centra van dagopvang over heel Vlaanderen. De volgende in het rijtje heeft gemiddeld één bezoeker per dag minder dan ons. Dat toont aan hoe belangrijk ons centrum voor dagopvang is voor de regio Maldegem. We willen daarom investeren in kwaliteit, duurzaamheid en de gepaste uitrusting voor de CADO.”

