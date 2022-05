Cultuurraad blaast zondag 50 kaarsjes uit en viert feest

Zondag om 10 uur wordt in Den Hoogen Pad gestart met een academische zitting. In de namiddag is het grote publiek welkom, met een cultuurmarkt die het uitgebreide aanbod van Maldegem in de verf moet zetten. Van 14 tot 17 uur zijn er doorlopend optredens, een boekenverkoop, expo over de voorbije vijftig jaar, kinderanimatie, workshops en demonstraties. “En er is lekkers van bij ons. Ideaal dus voor een leuke uitstap met familie of vrienden”, zegt voorzitter Etienne D’hont.