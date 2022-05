Celiebrug moet weer anderhalve week dicht

Celiebrug was al maanden dicht voor grote herstellingswerken. De brug over het Schipdonkkanaal moet nu opnieuw dicht van vrijdag 6 tot woensdag 18 mei. “De Vlaamse Waterweg voerde eerder structurele herstellingswerken uit aan de brug”, klinkt het. “Door het slechte weer konden in februari de retouches aan het schilderwerk niet uitgevoerd worden. De brug wordt voor deze retouches en het waterdicht maken van de betonnen rijweg nu even terug afgesloten. Het verkeer moet plaatselijk omrijden.”