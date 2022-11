Carnaval Maldegem trekt nieuw seizoen op gang: “Samson en Marie komen langs”

Begin dit jaar was er door corona enkel een avondstoet, maar in februari van volgend jaar wil Maldegem weer voluit gaan met carnaval. “We blijven groeien en willen ook de jeugd warm maken”, zegt Jan Taeldeman. “Op zaterdagnamiddag 18 februari is er in de feesttent in het Sint-Annapark een kinderfeest met de verkiezing van jeugdprins en jeugdprinses. Nadien kan iedereen uit de bol gaan met Samson en Marie. Op zondag is er in de namiddag de 42ste kinderstoet, de reclamestoet, en uiteindelijk de 56ste verlichte avondstoet. Carnavalsverenigingen die willen deelnemen aan Carnaval Maldegem kunnen zich vanaf nu inschrijven.”