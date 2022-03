Buurtstraat wordt zone 50: “Extra wegmarkeringen moeten chauffeurs doen vertragen”

De Buurtstraat is één van de laatste straten waar je binnen de bebouwde kom nog 70 kilometer per uur mag rijden. “Heel wat automobilisten houden zich niet aan de snelheidslimiet en daarom zullen we de snelheid reduceren naar 50 kilometer per uur”, zegt schepen van Openbare Werken Danny Vannevel (N-VA). “We voeren ook belijningswerken uit zodat automobilisten gestimuleerd worden om de snelheidslimiet te respecteren. Er wordt een volle witte lijn met aan de rand van de weg voorzien en er wordt een rijbaanverdeling aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de rijweg visueel versmald wordt, wat de snelheid zal drukken. Waar enkele woningen zich over de rooilijn bevinden en het fietspad afbuigt naar de rijweg, zal een veiligheidsstrook worden aangebracht met markeerpalen om de fietser te beveiligen met een visuele wegversmalling. De kruispunten worden voorzien van een vals plateau waarbij de voorrang van rechts wordt geaccentueerd en de fietsoversteekplaatsen op de kruispunten worden ook duidelijker gemaakt door deze in een rode coating onder te dompelen. Er worden ook nieuwe fietsoversteekplaatsen voorzien aan de fietsverbindingen van de Swidnicalaan en Valeer Van Kerckhovelaan.”