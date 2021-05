Burenruzie eindigt fataal voor 53-jarige man uit Maldegem, dader amper 15 jaar oud

Deinze-Meetjesland Zin in een pintje of hapje in het groen? Dit zijn onze terrastips voor Deinze en het Meetjes­land

15 mei Nu de horeca terug klanten buiten mag ontvangen, gaan wij drie weken lang op zoek naar de mooiste plekjes waar je de voeten onder tafel kan schuiven. Deze week: de mooiste terrassen in het groen in de regio van Deinze en het Meetjesland. Van dineren in een Tomorrowland-tent tot culinair verwend worden in de tuin van Eden: deze zes groene oases zijn alvast een bezoekje waard. Voor meer terrastips kan je op verkenning in deze link.