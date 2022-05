Brand op terras van appartementsgebouw in Nieuwstraat: “Eén appartement onbewoonbaar”

Voetbal tweede provinciale A Pieter Vyncke (FC Kleit): “Titel zou geweldige bekroning zijn”

Hoogspanning bij FC Kleit. Tien jaar na de titel in derde provinciale kan de grotploeg opnieuw de kampioen spelen. Of worden de Sentse Goalgetters de spelbrekers en gaat Destelbergen met de oppergaai aan de haal? Pieter Vyncke was er tien jaar geleden ook bij en hoopt dat zijn ploeg zondag een nieuwe hoogdag beleeft. Enige stress is er wel.

28 april