Bladkorven in Maldegemse straten: “Niet voor privaat groen”

“In deze bladkorven mag je de bladeren verzamelen van de gemeentelijke bomen”, zegt schepen Stefaan Standaert (Groen). “Privaat groen, snoeiafval, gras, aarde, takken of zwerfvuil horen niet thuis in de bladkorven. Helaas stellen we soms vast dat de bladkorven ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Regelmatig vinden we snoeiafval, gras, takken of zwerfvuil in de bladkorven. Bij het machinaal ledigen kunnen deze zaken zware schade aan de machine veroorzaken. Bij vaststelling van misbruik zal eerst een waarschuwing geplaatst worden, in de vorm van een rode kaart. Blijft het misbruik aanhouden dan zal de bladkorf weggenomen worden.”