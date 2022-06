Bib pakt uit met ‘Taalpunt Nederlands’: “Voor anderstaligen en laaggeletterden”

Het Taalpunt richt zich voorlopig op volwassenen, later dit jaar komt er ook een in de jeugdafdeling. “Het Taalpunt is een verzameling aan boeken voor mensen die het Nederlands nog niet goed onder de knie hebben”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “We delen de boeken op in vier moeilijkheidsgraden. Ideaal voor anderstalige nieuwkomers in onze gemeente, maar ook voor Maldegemnaren die laaggeletterd zijn. Je kan hier gratis materiaal uitlenen om Nederlands te leren en te oefenen, dus ook de prijs kan al geen barrière zijn. We hebben leesboeken op verschillende taalniveaus, woordenboeken, informatieve boeken, taalcursussen en ook de Wablieftkrant waarin de actualiteit op een eenvoudige manier uitgelegd wordt.”