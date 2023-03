Bestelwagen verliest wielen op de N49 in Maldegem

Het verhaal van Bar Belge, het bier dat door topchefs wordt opgediend en internatio­na­le faam geniet

Bar Belge, het bier van Wouter Casteleyn (48), maakte in nauwelijks anderhalf jaar tijd naam en faam in binnen- én buitenland. Sergio Herman serveert het bier in zijn AirRepublic, Filip Claeys zet het op de kaart van tweesterrenzaak De Jonkman en zelfs aan de toeristische Rozenhoedkaai in Brugge schuimt de kraag met Bar Belge. Hoe raak je binnen bij Sergio Herman? Wouter legt het ons uit tijdens een exclusief bezoek.