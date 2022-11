Beklim de hellingen van de ‘Cuesta van Oedelem’ tijdens een fietstocht door de bossen in en rond Maldegem

De cuesta-bossenroute is ongeveer 40 km lang en loopt langs rustige wegen en paden, door verschillende bossen in Maldegem, Eeklo, Knesselare en Zomergem. Tijdens de fietsroute moeten de hellingen van de ‘Cuesta van Oedelem’ verschillende keren beklommen en afgedaald worden. De cuesta is een opvallende reeks heuvels in het verder vlakke landschap, die een hoogte tot 30 meter kunnen bereiken. Vooral de noordwesthelling is betrekkelijk steil. Smeer je benen dus al maar extra in! Achteraf kan je genieten van een deugddoend drankje of hapje in café-restaurant ‘het Jagershof’.