Bart Van Hulle wil meer hagen in plaats van bossen: “Die doen goede landbouwgrond tenminste niet verdwijnen”

De Vlaamse regering wil 4.000 hectare bos planten tegen 2024. Daarvan is er sinds 2019 nog maar 656 hectare geplant. Aan dit tempo lukt het dus nooit, en daar wil Bart Van Hulle iets aan doen. “Bebossing moet in eerste instantie gebeuren op gronden die als bos- en natuurgebied bestemd zijn”, vindt de Maldegemse politicus. “In realiteit wordt ook landbouwgebied vaak bebost. Niet alleen schrale landbouwgrond, maar ook vruchtbare grond. En dat stoot op veel wrevel vanuit de landbouwsector. Vruchtbare landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor onze landbouwers. Meer hagen planten is hier echt wel de oplossing. Hagen doen geen landbouwgrond verdwijnen, bossen soms wel. Vroeger stonden er overal in Vlaanderen hagen. De laatste decennia zijn deze langzaamaan uit het landschap verdwenen, door de naoorlogse beslissingen inzake ruilverkavelingen en schaalvergroting in de landbouw. We moeten hagen en houtkanten terugbrengen omdat ze veel voordelen hebben. Zo zijn ze niet alleen goed voor de biodiversiteit, halen ze CO2 en fijn stof uit de lucht, slaan ze koolstof en water op in de bodem, maar ze beschermen ook tegen erosie en overstromingen. En ze reduceren de verspreiding van ammoniak en pesticiden.”

3.300 kilometer

Bart Van Hulle haalt de mosterd in Wallonië. In 2020 lanceerde Wallonië een hagenplan met als doelstelling om tegen 2024 alles samen 4.000 kilometer hagen aan te planten. Het plan kent een succes. Op anderhalf jaar tijd is er in Wallonië meer dan 1.400 kilometer aan haag aangeplant. Dat gaat dus blijkbaar veel sneller dan bebossing. Ook in de buurlanden wordt nu voluit voor het aanplanten van hagen gekozen.

Versnelling

“Binnenkort zal er ook in Vlaanderen een ‘actieplan hagen en heggen’ opgestart worden met de bedoeling om tegen 2030 hagen aan te planten en ze beter te beheren en beschermen”, weet Van Hulle. “Een van de doelstellingen in het lokaal energie- en klimaatplan bestaat erin om tegen 2030 0,5 meter haag per Vlaming te realiseren. Dat betekent 3.300 kilometer extra hagen tegen 2030. De Vlaamse overheid vergoedt alle kosten aan landbouwers die hagen planten. Vorig jaar kwamen er desondanks langs die weg nagenoeg geen hagen bij. Dit is te wijten aan een te omslachtige procedure en aan het feit dat de subsidie niet bekend is. We moeten de plannen ook versnellen, en de realisatie al tegen 2024 proberen rond te krijgen. Vlaanderen heeft een budget van 122 miljoen euro voorzien om tegen 2024 de 4.000 hectare bossen aan te planten. Dat zal niet gehaald worden, dus er is zeker budget over”, stelt Bart Van Hulle nog.

