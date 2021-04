Barbecuechef Peter De Clercq heeft het gehad met drukte aan eetkraampjes, terwijl restaurants op slot blijven: “Is er dan niemand die eens op tafel gaat slaan?”

Vooral aan zee zie je deze paasvakantie lange wachtrijen of samentroepende ijsjeslikkers aan eetkraampjes. Peter De Clercq van restaurant Elckerlijc in Maldegem zag maandag in Knokke opnieuw een hele hoop mensen aan een ijsjeszaak, en dat beeld maakt hem kwaad. Hij postte de foto op Facebook, in de hoop de politici in Brussel wakker te schudden.