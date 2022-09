AZ Zeno campus Maldegem breidt consultaties en openingsuren uit

In oktober vorig jaar opende het ziekenhuis AZ Zeno uit Knokke de nieuwe polikliniek in Maldegem. Vroeger was de campus gevestigd in de Stationsstraat en nu vind je ze in de oude rijkswachtkazerne aan de rotonde van de Brugse Steenweg. De inwoners van Maldegem en omgeving kunnen voor heel wat medische diensten in de nieuwe polikliniek terecht, waaronder een uitgebreid aanbod aan radiologische onderzoeken en medische beeldvorming.

Radiologie

Kleinschaligheid

Eén van de artsen is kinderarts Lien Willems: “Ik woon zelf in Maldegem en startte in september in AZ Zeno. Ik ben wekelijks op maandag en woensdag aanwezig in Maldegem en mijn collega is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op die manier is er vanaf nu elke dag een kinderarts bereikbaar op de campus in Maldegem, heel handig want als je kindje ziek is wil je toch liefst snel geholpen worden.” Uroloog Laurent Fossion vult aan: “Het is belangrijk dat patiënten dicht bij huis, in hun nabije omgeving terecht kunnen voor een consultatie bij de dokter. Op de campus in Maldegem voel je direct die kleinschaligheid. Patiënten zijn op hun gemak en de drempel om op consultatie te komen is kleiner. Dat is een goede zaak want hoe vroeger we eventuele problemen kunnen opsporen, hoe beter.”