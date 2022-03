Archeologen vinden graf en urnen van 3.000 jaar oud in Adegem: “Uit de late bronstijd of vroege ijzertijd”

Uit eerder archeologisch onderzoek was al bekend dat er in Verbranden Bos grafheuvels lagen in de bronstijd, ruim 3.000 jaar geleden. “Op basis van verkleuringen in de bodem kon nu een deel van een U-vormige greppel met daar rond een dubbele palenrij herkend worden”, zeggen de archeologen. “Het gaat wellicht om de restanten van een uitgebreid grafmonument uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. Zo’n 3200 tot 2800 jaar oud, dus. Vijftig meter verder vonden we ook nog twee urnengraven. Dit zijn graven waarin de as van de overledene in een aardewerken pot in een kuil worden begraven. Ook deze dateren normaalgezien ergens in de late bronstijd of vroege ijzertijd.”