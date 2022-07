Archeologen ontdekken kerkhof met honderden skeletten: “We krijgen een unieke kijk in de middeleeuwse samenleving”

Meetjesland/Deinze Van Coely op de Huysmanhoe­ve tot ‘Dwars door Zulte’: dit zijn onze weekend­tips voor het eerste vakantie­week­end in het Meetjes­land en regio Deinze

De schoolvakantie is nu echt gestart, en dat gaan we dit weekend vieren. In Eeklo wordt het startschot gegeven van de Pleinfeesten, in Zulte kan je de sportieve toer op, en in Deinze staat een kinderfeest gepland. Dit en nog andere tips uit het Meetjesland en de streek rond Deinze vind je hier.

30 juni