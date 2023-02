Aperitiefgesprek met Mathias De Prest, scenarist en hoofdschrijver van de VTM-reeks Lisa, in CC Den Pad

Cafetaria Sint-Annazwem­bad tijdelijk gesloten

De cafetaria van het Sint-Annazwembad in Maldegem zal van donderdag 23 tot en met dinsdag 28 februari gesloten zijn. Op woensdag 1 maart opent de nieuwe uitbater de deuren van de cafetaria en om de ruimte volledig naar wens in te richten en de laatste zaken te finetunen is de cafetaria niet toegankelijk van donderdag 23 februari tot en met dinsdag 28 februari. Het Sint-Annazwembad blijft in die periode wel gewoon open.