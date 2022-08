Alvoest in Kleit: openluchtfuif, eetmarkt en retrokoers

Drie dagen lang is het feest op de weide aan de Baaikensedestraat 3 in Kleit, ter hoogte van het nieuwe spaarbekken. Op zaterdag 13 augustus is er een openluchtfuif. Zondag vanaf 14 uur is er de drink- en eetmarkt. Standhouders dit jaar zijn Delivino, Man van de bakker, Sfeercafé De Berken, Femme Kleit, Chiro Vannoes, Drip Ice Cream, Maal Koffiebranderij en Pandinita’s Kitchen. Er is de hele dag kinderanimatie en er staan springkastelen. Om 20 uur zorgt Luiz Dhondt met Tidalwaves voor muziek.