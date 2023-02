Agentschap Opgroeien heft vergunning kinderopvang De Zoete Inval op: “Plaats voor acht kindjes, maar vaak waren er meer aanwezig”

Eeklo Oostveld verliest nu al kerktoren, en deze zomer ook laatste eredien­sten: “De toren heropbou­wen? Dat zou 250.000 euro kosten”

De afbraak van de kerktoren op het Oostveld in Eeklo gaat deze week effectief van start. De buurt verliest haar ‘landmark’ dat sinds 1966 het zicht bepaalt. Nu worden nog uitvaarten gehouden in de kerk, maar ook dat zal na de zomer stoppen. Wij duiken in de geschiedenis van de kerk op het Oostveld, en kijken vooruit naar de toekomst.