Afschakeling is gestart: Maldegem dooft ’s nachts de lichten

De verandering gebeurt straat per straat, en moet tegen half december uitgerold zijn. In verschillende straten gaan de lichten voortaan uit van 23 tot 6 uur. De openbare straatverlichting in dorpskernen, invalswegen en gewestwegen blijft ’s nachts wel branden. “Wanneer je merkt dat de openbare verlichting in je straat dooft vanaf 23 uur, dan is dit normaal een gevolg van de invoering van deze maatregel”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Je hoeft dus geen defect te melden aan netwerkbeheerder Fluvius of de gemeente. We nemen deze maatregelen om verschillende redenen. Eerst en vooral is het een duurzame en milieuvriendelijke actie. We verbruiken minder elektriciteit en de lichtpollutie en CO²-uitstoot daalt. Bovendien kunnen we meer dan dertig procent op de energiefactuur besparen. Na een jaar zullen we de maatregel evalueren en bijsturen waar nodig.”