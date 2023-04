Adopteer eens een graf op het Canadees militair kerkhof

Van Thais Nieuwjaar tot historisch volksfeest: onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

Het laatste weekend van de paasvakantie staat voor de deur. Zin om er nog eens tussenuit te knijpen met het hele gezin? Wij helpen je graag een handje en schotelen vijf leuke uitstapjes voor in Brugge en aan de kust op zaterdag 15 en zondag 16 april. Van een folkloristisch volksfeest in Veurne tot Thais Nieuwjaar in Koekelare: voor elk wat wils!