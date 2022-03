Adegemnaar Marc De Keyser komt vertellen over zijn reizen naar Antarctica

Zondag om 10.15 uur deelt gewezen Adegemnaar Marc De Keyser zijn ervaringen van 17 verblijven op Antarctica, het continent rond de Zuidpool. Het aperitiefgesprek vindt plaats in cc Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 b. Al meer dan 30 jaar is Marc De Keyser meteoroloog. Eerst bij de Belgische Luchtmacht, en nu bij het KMI. Hij woont ondertussen in Oostende.