Acht fietsstraten in centrum Maldegem vormen voortaan fietszone

“27 doden in zee, toch wisten ze van geen ophouden”: procureur schetst onthutsend beeld van mensensmok­kel­ben­de

“Kant-en-klare bootpakketjes, zoals bij Deliveroo.” Op die manier smokkelde een Koerdische bende vanuit Duitsland transmigranten, waaronder ook kinderen, in gammele bootjes over de Noordzee. Zelfs een tragische ramp met 27 doden voor de Noord-Franse kust kon hen niet tegenhouden. Het parket vorderde dan ook 13 jaar cel voor twee kopstukken. En dat zij meedogenloos waren, bleek volgens de procureur ook uit een moordpoging in Duitsland.