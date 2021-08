Aannemer Luc koopt zelf vrachtwagen om Waalse gemeente Trooz uit de nood te helpen: “Je kan niet op de overheid blijven wachten”

Maldegem/Gent Helft kogels uit lijf Stumpertje operatief verwijderd

28 juli Zwerfkat Stumpertje is een eerste keer geopereerd. Het dier werd vorige week met 18 kogels en een gebroken bekken gevonden aan het Stationsplein van Maldegem en binnengebracht in het opvangcentrum van de Poezenboot in Gent. Dierenarts Ellie De Grauwe kon 9 kogels operatief weghalen en ontdekte nog twee extra kogels in het gehavende lichaam.