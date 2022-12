2,9 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Maldegem raakten jullie in 2022 het meest: van een oude boodschap in een fles, tot een raveparty in een vakantiehuis

Aalter Middelbare school Emmaüsin­sti­tuut schenkt honderd Franse jeugdboe­ken aan bib Aalter

De schooldirectie van het Emmaüsinstituut in Aalter heeft een collectie van een honderdtal Franse jeugdboeken geschonken aan de Aalterse bibliotheek. “We hadden in onze bibliotheek nog maar weinig anderstalige boeken voor tieners, dus zijn we blij met deze schenking”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Vanaf nu zijn de Franse jeugdboeken dus voor alle Aalternaren beschikbaar. We hebben beslist om de collectie ook nog uit te breiden. De verhuis van de schoolboeken naar onze bibliotheek heeft nog een ander voordeel. Leerlingen van Emmaüs moeten nu naar de bib komen als ze een Frans boek nodig hebben, en zo leren ze onze bibliotheek en ons kunstencentrum ArtA’A meteen ook kennen”, zegt schepen Trenson nog.

