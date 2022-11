100 jaar ‘onbekende soldaat’: herdenking op Canadees kerkhof

Tussen 7 en 9 november volgt een reeks herdenkingen met als thema ‘Gathering of the Soil’. Tijdens deze herdenkingen wordt in Lier, Maldegem, Luik, Namen en Keiem aarde in een urne verzameld als symbool voor de vijf voornaamste slagvelden in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. De vijf urnes komen dan op 10 november samen op de militaire begraafplaats in Brugge. “Daar wordt de inhoud van de vijf urnes samengevoegd in één gezamenlijke urne die dan wordt overhandigd en meegenomen naar de Nationale herdenking op 11 november aan het graf van de onbekende soldaat in Brussel”, zegt schepen Peter Van Hecke.