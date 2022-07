Zwerfvuilactivist ‘De Wi’ die tot z’n 88ste park van Diegem proper hield, is overleden

Kortenberg/Zaventem Gemeentebe­stuur vraagt De Werkven­noot­schap “met aandrang” om alterna­tief tracé voor toekomsti­ge fietssnel­weg te onderzoe­ken

Het schepencollege van Kortenberg heeft De Werkvennootschap via een brief gevraagd om een alternatief tracé voor de toekomstige fietssnelweg F203 te onderzoeken. Tegen het huidige tracé is heel wat protest uit de Everbergse wijk Armendaal. “Het voorstel van buurtbewoners is veiliger en minder steil voor fietsers”, klinkt het.

