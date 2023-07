Garrincha bouwt grootste padelcom­plex van ruime omgeving in kantoorzo­ne: “Want sporten tijdens werkuren is steeds populair­der”

In het Pegasus Park in Diegem is Garrincha gestart met de bouw van een state-of-the-art padelcomplex langs de Jan Emiel Mommaertslaan. Er komen maar liefst elf padelterreinen, waarvan zeven overdekte, een clubhuis, kleedkamers en petanqueterreinen. Het complex moet volgens Frederic Meurisse voor een dynamiek in de kantoorzone zorgen. “Want de werknemers missen er ontspanningsmogelijkheden.”