Zwaarst getroffen gemeente van Vlaanderen zoekt nu al vrijwilligers om in scholen in te springen: “Leerkrachten zitten op hun tandvlees”

Stagiairs

Maar ook in de klassen hoopt de gemeente de leerkrachten dankzij wat extra helpende handen te kunnen ontlasten. “We denken dan bijvoorbeeld aan studenten die de lerarenopleiding volgen en die nog een stage moeten doen”, aldus nog Rombauts. “Zij zouden dan kunnen inspringen in de klassen waar de leerkracht uitgevallen is door het coronavirus. Op die manier kunnen we scholen langer open houden, want nu zagen we ons genoodzaakt om onze gemeenteschool in Diegem te sluiten. Dat hopen we na de verlengde herfstvakantie te kunnen vermijden.”